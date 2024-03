Bayer Leverkusen kann die Meisterfeier planen. Unbeeindruckt von den Verfolgungsversuchen des FC Bayern gewann der Spitzenreiter am Sonntag 3:2 (2:1) beim SC Freiburg und eilt seinem ersten Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga entgegen. Acht Spieltage vor Saisonende hat die Werkself ihren Vorsprung von zehn Punkten auf die Münchner gehalten, 15 von den noch möglichen 24 Zählern reichen sicher zum Triumph.

Nach wie vor winkt den Leverkusenern das Triple. Im DFB-Pokal steht Bayer im Halbfinale, in der Europa League im Viertelfinale. Nach dem emotionalen Erfolg gegen Qarabag Agdam (3:2) am vergangenen Donnerstag trifft Leverkusen in der Runde der besten Acht im April auf West Ham United trifft. An dem Premier-League-Klub aus London war der SC unter der Woche klar gescheitert (0:5).