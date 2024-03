Lob für "Unterschiedsspieler" Musiala: "Ein Hochgenuss"

Musiala steht im Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Duelle mit Frankreich (23. März) und den Niederlanden (26. März). Beim 5:2 (2:1) der Münchner in Darmstadt präsentierte sich der 21-Jährige bereits in EM-Form. Musiala erzielte den Ausgleich, baute die Führung mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 aus und bediente im Anschluss noch Serge Gnabry.

Trainer Thomas Tuchel erinnerte jedoch auch daran, dass es in dieser Spielzeit nicht immer unbeschwert lief. "Die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie er es gewohnt war und möchte", sagte der 50-Jährige. Nun aber fühle sich Musiala "wohl und fit. Jamal ist in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir hoffen, dass er das Niveau halten kann."