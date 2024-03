Matarazzo vor SGE-Duell: "Wir sind definitiv Herausforderer"

Dank zwei Siegen am Stück sind die Kraichgauer wieder zurück in der Spur, mit einem Erfolg am Main würde die TSG bis auf einen Punkt an die sechstplatzierte Eintracht heranrücken. "Wir wissen, was vor drei Wochen war und was wir uns in den letzten Wochen erarbeitet haben", betonte Matarazzo mit Blick auf die überwundene Ergebniskrise der TSG: "Wir sind ruhig geblieben und zusammen geblieben als Mannschaft. Jetzt können wir Eintracht Frankfurt am Wochenende weh tun."