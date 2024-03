Mönchengladbach verlängert mit Torhüter Nicolas bis 2029

Nicolas war 2015 aus Essen nach Gladbach gewechselte und spielte zunächst in der U19-Bundesliga und der U23 in der Regionalliga. Nach insgesamt vier Ausleihen gehört der ehemalige Juniorennationalspieler seit Sommer 2023 fest zum Profikader der Borussia. In der laufenden Saison bestritt er 22 Ligaspiele, in denen er drei Mal ohne Gegentor blieb.