Nächste Kruse-Attacke: Kovac-Zwist spitzt sich zu

Kruse legt nach: „Sollte sich an die eigene Nase fassen“

In seinem Podcast Flatterball setzte Kruse aber nun zum nächsten Angriffsschlag an. „Kovac hat damals gesagt, meine Bundesliga-Karriere ist vorbei. Wir brauchen uns nicht über Charakter und menschliche Züge unterhalten, wenn man solche Sprüche rausbringt“, klagte er und forderte Kovac zur Selbstkritik auf.

Kruse richtete seine Worte im Anschluss an den ehemaligen Wolfsburg-Sportdirektor Jörg Schmadtke, der Kruse eine „gestörte Wahrnehmung“ angelastet hatte. „Da ist jeder auf den Zug aufgesprungen. Jörg Schmadtke kommt aus der Versenkung, muss sich auch noch dazu äußern. Niko Kovac sagt bei seiner Abschieds-PK auch noch was über mich. Der Stachel sitzt einfach tief bei denen“, führte er aus.

Gerhardt? „Nicht meine Absicht“

„Wahrscheinlich war er nicht ganz glücklich darüber. Aber auch an der Stelle noch mal: Yannick, es tut mir leid und war an der Stelle gar nicht so gemeint. Dein Name sollte da gar nicht fallen. Für Yannick tut es mir leid. An ihn geht eine Entschuldigung raus“, bedauerte er. „An die anderen nicht“, wird er in Bezug auf Kovac und Schmadtke aber deutlich.