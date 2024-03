"Patchwork-Familie": Daum zerlegt Bayern

Dem FC Bayern droht der Super-GAU. Zehn Punkte liegen die Münchner in der Bundesliga hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen, in der Champions League droht am Dienstagabend gegen Lazio Rom das Aus. Nach dem enttäuschenden 2:2-Remis in Freiburg gab es auch reichlich Kritik am Noch-Cheftrainer Thomas Tuchel, der sein Team vor laufenden TV-Kameras scharf kritisierte.