Reitz vor Derby: "Haben etwas gutzumachen"

Für Reitz könnte es der zweite Derby-Einsatz seiner Profikarriere werden, beim ersten Aufeinandertreffen der Saison war er zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Diese Rolle könnte auch diesmal auf ihn warten, spielte der 21-Jährige zuletzt doch nicht mehr so häufig von Beginn an.

Er "hatte zwei, drei Dellen drin, muss ich ehrlich sagen", sagte Reitz über seine Formkurve der vergangenen Wochen und zeigte sich bescheiden: "Wenn ich mich dann in diesen Momenten frag, wieso ich nicht von Anfang an spiele, dann fällt mir wieder auf, woher ich eigentlich komme. Dann realisiere ich nochmal, was in dieser Saison schon passiert ist. Das ist für mich wirklich der Wahnsinn."