Rose zwischen Real und Darmstadt: "Wieder so Abende erleben"

RB Leipzig will sich nach dem bitteren Aus bei Real Madrid im Achtelfinale der Champions League voll auf die erneute Qualifikation für die Königsklasse konzentrieren. „Wir wollen wieder solche Abende erleben und dafür brauchen wir Ergebnisse in der Liga“, sagte Marco Rose vor dem Bundesliga-Duell mit Schlusslicht Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr).