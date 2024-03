Stanisic: Zukunft nach Bayern-Rückkehr "in den Sternen"

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Josip Stanisic sieht seine Zukunft ab Sommer nicht zwingend bei Bayern München. Die Situation sei derzeit so, dass er nach der Saison zum Rekordmeister „zurück muss“, sagte der Rechtsverteidiger, der in dieser Saison an Bayer Leverkusen verliehen ist. Er meinte aber: Was nach der EM im Sommer passiere, „liegt noch in den Sternen“.