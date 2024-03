Tuchel schwärmt von "einzigartigem" Neuer

Trainer Thomas Tuchel vom FC Bayern hat in den höchsten Tönen von seinem Kapitän Manuel Neuer geschwärmt und den Torhüter als „einzigartig“ geadelt.

Ein Comeback wie Neuer nach dessen Beinbruch schaffe nur „einer von 20.000, einer von 20 Millionen Spielern“, sagte der Coach über den Rückkehrer, der nach 15 Monaten wieder im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft steht: „Es ist ein großes Geschenk, ihn so erleben zu dürfen.“

Neuer (37) sei „absolute Weltklasse in allen Bereichen“, meinte Tuchel, sein Comeback könne man „nicht hoch genug bewerten“ - auch angesichts all der Rückschläge, die er auf dem Weg zurück habe erleiden müssen.

"So klar zu sein, so offen für den ganzen Weg und dabei nie die Überzeugung zu verlieren... Ich gehöre sicher auch zu den 19.999, die das nicht geschafft hätten. Das ist einfach nur top", sagte Tuchel.

FC Bayern: Tuchel schwärmt von Neuer

Die Rückkehr in die DFB-Auswahl sei da nur logisch, meinte der Trainer. „Das ist für ihn eine riesengroße Belohnung, aber nicht überraschend, weil er im Torwartspiel, von der Ausstrahlung und der Antizipation her eine ganz eigene Liga ist.“

Neuer zeichne es darüber hinaus aus, dass er "es wahrscheinlich nicht mag, dass wir so über ihn sprechen", ergänzte Tuchel.

Mit Blick auf das Bundesliga-Spiel beim Tabellenletzten Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) appellierte Tuchel an seine Mannschaft: „Wir müssen liefern, um dran zu bleiben“ an Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Tuchel aber ist sich sicher: „Wir werden nicht stolpern.“