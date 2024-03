Vor Leipzig: Lieberknecht will Augsburg-Pleite abhaken

Trainer Torsten Lieberknecht vom stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 will die herbe Pleite gegen FC Augsburg (0:6) hinter sich lassen. „Es war keine einfache Woche. Mein Gefühl sagt mir aber, dass es ordentlich gelungen ist, die Mannschaft wieder aufzurichten“, sagte der Coach vor dem Punktspiel des Tabellenletzten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Pokalsieger RB Leipzig : „Die Mannschaft ist komplett intakt“, zeigte er sich trotz des jüngsten Misserfolges zuversichtlich.

Relegationsplatz noch in Reichweite

Die Lilien haben vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, bis zum rettenden Ufer sind es bereits zwölf Zähler. „Die Herausforderung ist maximal groß. Es gibt keine Spiele, in denen wir nichts zu verlieren haben. Es geht schließlich immer um Punkte“, sagte Lieberknecht: „Die Jungs müssen an die Dinge, die wir uns im Training erarbeitet haben, glauben und sie am Samstag umzusetzen“, forderte er zudem. Für den Tabellen-Letzten gilt es, zumindest im Kampf um den Relegationsplatz den Anschluss zu halten.