Wird er Nagelsmanns EM-Überraschung?

Bei all seinen Ausführungen nach seinem zweiten Doppelpack binnen neun Tagen bekam der Senkrechtstarter der TSG Hoffenheim das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Das war auch schon gleich im Anschluss an das 2:1 (2:0) gegen Werder Bremen der Fall, als Beier nach einem bevorstehenden Anruf von Julian Nagelsmann gefragt wurde.

Kommt Nagelsmann überhaupt noch an ihm vorbei?

Immer ernster werden gleichzeitig die EM-Bewerbungen des Youngsters. Schon beim Sieg am vergangenen Spieltag bei Borussia Dortmund (3:2) hatte der 21-Jährige zweimal getroffen. Bundestrainer Nagelsmann kommt kaum noch an einer Nominierung des schnellen Stürmers vorbei. Am 14. März verkündet er seinen Kader für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März).