Alonso mit Titel-Ansage: "Wir wollen mehr"

Bevor Xabi Alonso den Startschuss in eine lange Partynacht gab, rief er seinen Profis noch einmal die weiteren Titelchancen in der restlichen Saison in Erinnerung. „Sonntag und Montag müssen wir feiern. Aber wir vergessen nicht, dass wir noch spielen müssen“, sagte der Meistertrainer von Bayer Leverkusen, ehe er mit einer Plastikschale vor den Fans feierte und ihnen entgegenbrüllte: „Wir wollen mehr!“