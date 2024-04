Bayern mit erheblichen Personalproblemen

Bayern München hat vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Aufsteiger 1. FC Heidenheim mit erheblichen Personalproblemen zu kämpfen. Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sane, Kingsley Coman, der erkrankte Aleksandar Pavlovic und Noussair Mazraoui fallen laut Trainer Thomas Tuchel aus. Auch Sacha Boey und Bouna Sarr stehen noch nicht zur Verfügung.

"Das Problem ist", sagte Tuchel mit sorgenvoller Miene hinsichtlich des Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) beim FC Arsenal, "dass keiner dieser fünf geschont wird. Sie sind nicht im Kader, weil es nicht geht." Tuchel sieht für Arsenal "ein dickes Fragezeichen". Einziger Lichtblick: Raphael Guerreiro ist in Heidenheim zurück im Kader.