Bjelica vor Leverkusen: "Müssen wie Außerirdische spielen"

Trainer Nenad Bjelica vom Bundesligisten Union Berlin hat vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen die Rolle des Außenseiters eingenommen und eine übermenschliche Leistung seiner Mannschaft gefordert. „Vielleicht müssen wir wie die Außerirdischen spielen“, sagte der 52-Jährige vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Augenzwinkern.

Bjelica nahm dabei Bezug auf das Sondertrikot, mit dem Union im Stadion An der Alten Försterei auflaufen wird. Dieses ist für das Heimspiel gegen die Werkself an die Star-Trek-Reihe angelehnt. Ein Fan der Franchise ist Bjelica nicht: „Damit kann ich gar nichts anfangen. Solche Serien habe ich nicht gesehen.“

Der Gegner aus Leverkusen ist nur noch maximal drei Siege vom Meistertitel entfernt. „Wir könnten fast schon zum Titel gratulieren“, so der Kroate. Am Mittwoch zog die Mannschaft von Xabi Alonso ins DFB-Pokalfinale ein. Bjelica warnte: „Das ist Qualität und Charakter. Du brauchst gegen sie 100 Minuten volle Konzentration.“

Verzichten muss Bjelica auf die verletzten Janik Haberer, Jakob Busk und Jerome Roussillon. Andras Schäfer kehrt nach Rotsperre wieder zurück in den Kader und könnte in die Startelf rücken. „Er hat gute Chancen“, so Bjelica.