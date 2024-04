Bobic fällt vernichtendes Bayern-Urteil: "Mannschaft, die keine mehr ist"

Die Krise des FC Bayern hat sich durch die überraschende Niederlage bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim weiter verschärft. Fredi Bobic rechnet nun in seiner Kolumne für den Kicker mit dem FCB ab: „Die Niederlage des FC Bayern in Heidenheim passt ins Bild dieser Saison - und zu einer Mannschaft, die keine mehr ist und sich von Widerständen aus der Spur bringen lässt.“

Nach einer 2:0-Führung verloren die Bayern das Spiel in Heidenheim noch. Es war bereits die sechste Niederlage in dieser Saison. Für Bobic liegen die Probleme des FC Bayern jedoch viel tiefer. Er spricht vor allem von strukturellen Problemen: „Im Zusammenspiel zwischen Führung, Trainer und Team passt einiges seit längerer Zeit strukturell offensichtlich nicht.“

Mit Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel, so der 52-Jährige, „haben zwei herausragende deutsche Trainer mit diesem Kader und unter den aktuellen Gegebenheiten nicht wie gewünscht funktioniert. Das sagt viel mehr aus über die Mannschaft als über Nagelsmann und Tuchel“. Nagelsmann musste vor knapp einem Jahr gehen. Tuchel verlässt den Klub spätestens im Sommer.

„Bayerns Mannschaft braucht neuen Hunger“

Bobic kritisiert jedoch auch die Einstellung der Mannschaft und fordert deshalb personelle Veränderungen in der Mannschaft. „Ein Umbruch im Sommer ist unausweichlich. Bayerns Mannschaft braucht neuen Hunger und mehr Gier. Viel Qualität hat dieser Kader immer noch. Aber die kommt nur zum Tragen, wenn jeder Einzelne in jedem Spiel bereit ist, alles an Herz und Hunger einzubringen. Das war zu selten der Fall.“