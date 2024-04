Boniface ist zurück: "Wir haben ihn vermisst"

Alonso: Wir brauchen ihn

Der große Traum vom Kontinentalturnier in der Elfenbeinküste platzte, in Leverkusen ist "Ersatz" Patrik Schick seit Wochen in einer blendenden Verfassung. Und dennoch könnte Boniface in den entscheidenden Wochen mit seiner Wucht zum Trumpf werden, immerhin steuerte der 23-Jährige in der Hinrunde starke 16 Tore und neun Assists in 23 Pflichtspielen bei. "Er ist ein Top-Stürmer. Wir brauchen ihn", sagte Alonso.