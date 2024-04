Bundesliga: Wird Füllkrugs Ladehemmung zum Problem?

„Notlösung“ Füllkrug entwickelt sich zur Stammkraft

Elf Tore und acht Vorlagen in 26 Bundesliga-Einsätzen sprechen eine „klare Sprache“, meint auch BVB-Reporter Oliver Müller: „Füllkrug ist wahnsinnig wichtig für das BVB -Spiel in dieser Saison. Ohne ihn wäre das Erreichen der Champions League vermutlich gar kein Thema mehr – im negativen Sinne. Das Spiel gegen Stuttgart wäre für keinen Stürmer angenehm gewesen, zudem fehlt ihm gerade auch etwas das Spielglück.“ „Das, was Serhou Guirassy hat“, ergänzt Sedlbauer.

Moukoko und Haller „keine wirklichen Alternativen“

Füllkrugs Arbeitstag gegen Stuttgart war in der 81. Minute beendet. Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko kamen aufs Feld - in der Hoffnung für mehr Torgefahr sorgen zu können. „Beide sind aktuell aber keine wirkliche Alternative für Füllkrug“, meint Sedlbauer und weiter: „Haller ist nach seiner Krebserkrankung bislang nie wirklich an sein Leistungsniveau gekommen und Moukoko konnte Anfang des Jahres in seinen zwei Einsätzen von Beginn an auch nicht mit Nachdruck überzeugen. Auch wenn er leider nur selten eine Chance bekommt.“