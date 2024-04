BVB wohl auch gegen Leverkusen ohne Malen

Borussia Dortmund muss wohl auch am Wochenende im Bundesliga-Duell mit Meister Bayer Leverkusen ohne Angreifer Donyell Malen auskommen. Es sei zwar „nicht ausgeschlossen“, dass der Niederländer am Sonntag (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) im Kader stehe, sagte Trainer Edin Terzic, aber: „Stand heute sieht es schwierig aus.“ Am Freitag konnte Malen, der bereits das 4:2 unter der Woche gegen Atletico Madrid verpasst hatte, nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.