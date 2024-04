Daum: Bei Meisterschaft wäre "Vizekusen-Fluch" besiegt

Daum, der mit Leverkusen als Trainer zwischen 1997 und 2000 gleich dreimal Zweiter wurde, geht fest vom Titelgewinn der Werkself in dieser Saison aus. Wenn es am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Werder Bremen noch nicht der Fall sei, „ist das auch kein Problem. Die Leverkusener sind so stark und gefestigt, dass sie die Meisterschaft holen werden“, sagte der 70-Jährige.