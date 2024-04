DFB-Sportgericht verurteilt Darmstadt zu Geldstrafen

Fußball-Bundesligist Darmstadt 98 muss wegen des Fehlverhaltens seiner Fans eine Geldstrafe in Höhe von 43.000 Euro zahlen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) lehnte den Einspruch des Tabellenletzten nach einer mündlichen Verhandlung ab und bestätigte das Urteil vom 14. Februar. Lilien-Anhänger hatten während des Ligaspiels beim VfB Stuttgart im vergangenen September laut DFB mindestens 43 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt.

Zudem verurteilte das DFB-Sportgericht den Klub zu einer weiteren Strafe in Höhe von 2000 Euro. Demnach seien in der Partie gegen RB Leipzig im Oktober 2023 zehn SVD-Fans unerlaubt in den Innenraum gelangt. Der DFB-Kontrollausschuss beantragte eine geringere Strafe, der Klub hat bereits Berufung angekündigt.