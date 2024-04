Matarazzo: Mit "Herz" in den Saisonendspurt

Mit viel "Herz" will Pellegrino Matarazzo am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg in den Saison-Endspurt starten. "Wir haben uns eingeschworen, wollen alles auf dem Platz lassen", sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim vor dem Duell mit dem Tabellensiebten - und bezog sich dabei zugleich auf die insgesamt sieben verbleibenden Spiele.