Meisterschaft für Bayer: Rolfes erwartet "keine große Party"

Bayer Leverkusen: Fokus auch auf West Ham

Danach könne man auch die eher „kleine Party im Stadion“ feiern, bevor es am Donnerstag bei West Ham United schon wieder um den Halbfinal-Einzug in der Europa League geht (Hinspiel 2:0). Die Schale gebe es sowieso erst am letzten Spieltag (gegen Augsburg am 18. Mai).