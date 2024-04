Müller und das Funkeln in den Augen: "Wir sind bereit"

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN), im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Arsenal, "geht es um was ganz, ganz Wichtiges", betonte Müller mit Blick auf die letzte verbliebene Titelchance in dieser so schwierigen Münchner Saison. Das hätten die "Jungs und Mädels" aus der Südkurve den Stars nach dem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln beim Tanz zum "Europapokal"-Song klar gemacht. "Die fiebern diesem Mittwoch enorm entgegen - genauso wie wir", versicherte Müller.