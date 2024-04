Nächstes Schlüsselspiel: Bochum will Mainzer Vorbild folgen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfL Bochum nimmt sich in seinem Kampf um den Klassenerhalt den erstarkten Konkurrenten FSV Mainz 05 zum Vorbild. Die Mainzer hätten dem VfL „vorgemacht, wie es geht. Wir legen morgen vor an diesem Spieltag und können ein ganz wichtiges Zeichen setzen, auch an die Konkurrenz“, sagte Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).