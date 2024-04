Schmidt kritisiert fehlende Kontinuität im Profifußball

Frank Schmidt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim sieht die fehlende Kontinuität auf dem Trainerposten an vielen Standorten im Profifußball kritisch. Er beziehe es "nicht explizit auf den FC Bayern, aber es ist schon auffällig, dass in unserer Branche beim ersten oder zweiten Gegenwind schnell wieder alles über den Haufen geschmissen wird", sagte er vor dem Heimspiel gegen den Rekordmeister am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz.