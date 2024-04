Thomas Müller: "Der Groll in mir lächelt schon wieder"

Nach der 2:3-Niederlage des FC Bayern beim FC Heidenheim herrscht beim Rekordmeister mal wieder Ratlosigkeit - wie so häufig in dieser Saison

„Wir brauchen keine Erklärungen, das würde das Ergebnis auch nicht umbiegen. Dass wir nicht in der besten Phase der Vereinsgeschichte sind, ist allen Beteiligten klar“, sagte der 34-Jährige in der Mixed Zone.

Müller: „Würde erst zur Generalkritik ausholen, wenn...“

Müller verwies darauf, dass der Mannschaft nicht alles egal sei, aber ihnen aktuell in vielen Momenten der letzte Punch fehle. Er richtete ein paar Worte an die Journalisten: „Dass wir die Liga abschenken, sieht nach den letzten beiden Ergebnissen vielleicht so aus, aber es ist nicht das, was bei uns passiert. Entsprechend: Feuer frei von Eurer Seite!“