Zwei Punkte auf Platz 16: Wolfsburg ruft "Existenzkampf" aus

Zur sportliche Misere - der VfL gewann seit Jahresbeginn nur ein Pflichtspiel - kommt die Unruhe in der Führungsebene. Der in Wolfsburg verwurzelte Marcel Schäfer hatte dem Verein seinen Wechselwunsch mitgeteilt und darum gebeten, seinen bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der Abschied des Sport-Geschäftsführers wurde am Mittwoch offiziell. Ihn soll es nach Leipzig ziehen.

"Wie für alle anderen war das für mich eine große Überraschung", sagte Schindzielorz: "Am Ende spielt es keine Rolle. Wichtig ist, was man daraus macht." Einen Einfluss auf das Spiel in Leipzig hatte die Personalie laut Hasenhüttl nicht. "Ich glaube nicht, dass es am Ausgang des Spiels etwas geändert hätte, wenn diese Nachricht nicht gekommen wäre. Es hilft uns nichts, wenn wir das als Alibi nehmen. Das wird auch keiner machen."