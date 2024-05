1. FC Köln und Abstiegstrainer Schultz trennen sich

Der 1. FC Köln und Cheftrainer Timo Schultz gehen nach dem siebten Abstieg des Traditionsvereins aus der Fußball-Bundesliga getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag mit dem 46-Jährigen werde „einvernehmlich“ nicht verlängert, teilte der Klub am Montag mit. Mit Schultz verlassen auch die langjährigen Co-Trainer Andre Pawlak und Kevin McKenna den Verein. Die Suche nach einem neuen Trainerstab solle bis zum Vorbereitungsstart am 24. Juni abgeschlossen sein, teilte der FC mit. Die Saison in der 2. Bundesliga beginnt am 2. August.