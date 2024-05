Bayers Meisterkrönung: Wirtz im Kader - Xhaka auf der Bank

Florian Wirtz kehrt zur Meisterkrönung in den Kader von Bayer Leverkusen zurück. Der 21-Jährige nimmt nach seiner Oberschenkel-Prellung gegen den FC Augsburg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) zumindest wieder auf der Bank Platz, aufgrund der anstehenden Woche mit dem Europa-League-Endspiel am Mittwoch und dem DFB-Pokalfinale am Samstag wird er aber zunächst weiter geschont.