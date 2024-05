Eberl räumt Teilschuld bei schleppender Trainersuche ein

Sportvorstand Max Eberl hat eine Teilschuld an der schleppenden Trainersuche beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München eingeräumt. „Der, der am meisten unzufrieden ist, wie es ist, bin ich selber. Da muss ich mir an die eigene Nase fassen“, sagte Eberl bei Sky vor dem Saisonfinale bei der TSG Hoffenheim am Samstag.