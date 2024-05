Fanbündnis sagt Unterstützung bei Coming-outs zu

"Wir wissen nicht, wann es zu einem Coming-out kommt. Das letzte, was wir wollen, ist diesbezüglich Druck aufbauen. Was wir aber wissen ist, dass viele Fußballfans weiter sind, als es immer wieder in der Öffentlichkeit dargestellt wird", heißt es in einem offenen Brief des Bündnisses "An Eurer Seite".