Leverkusen legt am Tag des EM-Finals wieder los

Meister und DFB-Pokalsieger Bayer Leverkusen startet ausgerechnet am Tag des Endspiels der Europameisterschaft in die Saisonvorbereitung. Wie die Werkself am Tag nach der großen Double-Sause vor rund 40.000 Fans in der BayArena mitteilte, werden die ersten Profis am 14. Juli zur Leistungsdiagnostik gebeten.