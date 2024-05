Mainz-Coach Henriksen: "Kämpfen um unser Leben"

Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 hat vor dem Saisonendspurt in der Bundesliga noch einmal vollen Einsatz seiner Mannschaft versprochen. „Wir wissen, was auf uns wartet. Es werden drei außergewöhnliche Spiele, wo wir um unser Leben kämpfen werden - und für den Klub. Das wird aber auch Spaß machen“, sagte der Däne am Freitag.