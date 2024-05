Perfekte Saison? Bayer-Star Wirtz rechtzeitig fit

Trainer Xabi Alonso (42) von Meister Bayer Leverkusen kann beim Streben nach der perfekten Saison beim Bundesliga-Finale wieder mit Mittelfeld-Star Florian Wirtz (21) planen. „Er kann von Anfang an spielen, er hat zwei Tage gut trainiert. Er fühlt sich viel besser“, sagte Alonso am Freitag mit Blick auf die Partie gegen den FC Augsburg ( Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Wirtz hatte die letzten beiden Bundesliga-Partien wegen einer Oberschenkel-Prellung verpasst.

Bayer träumt von perfekter Saison

Eine ganz große Party werde danach aber nicht steigen. Wirtz und Co. dürften „nicht so viel“ feiern, sagte Alonso, spätestens ab Montag soll sich das Team „voll auf die letzte Woche fokussieren“. Um möglichst das Triple zu holen. Denn: Am Mittwoch steht für Bayer noch das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo auf dem Programm, nächsten Samstag steigt dann das Finale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern.