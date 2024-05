Reaktionen auf Tuchel-Entscheidung: "Kann Schlaumeier Uli sich ja auf die Bank setzen"

Die Entscheidung steht fest: Thomas Tuchel wird den FC Bayern zum Saisonende verlassen . Der Trainer gab am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag bekannt, dass er und der Verein keine Einigung über eine weitere Zusammenarbeit erzielen konnten.

Bereits im Februar hatten sich Tuchel und die Bayern auf eine Trennung geeinigt, doch in den vergangenen Tagen deutete vieles auf eine mögliche 180-Grad-Wende und einen Verbleib hin.

Nach Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick kassierte der FCB nun also die nächste Trainer-Absage und gerät in Zeitnot. Der Kader soll umgekrempelt werden, die Planungen laufen, doch ohne neuen Trainer kann es nicht richtig losgehen.

Tuchel? „Seine bisher beste Entscheidung“

snowflake__180: „Wir sind tatsächlich an einen Punkt angekommen, wo wirklich keiner Trainer bei Bayern werden will. Die Führungsetage sollte sich mal hinterfragen.“

team.davies19: „Traurig, dass einfach keiner Trainer werden will oder bleiben will, da sind wir auch selber schuld, wie in den letzten Jahren mit den Trainern umgegangen wurde.“