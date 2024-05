Rolfes mit "gutem Bauchgefühl" bei Tah

Sportchef Simon Rolfes blickt optimistisch auf den Poker um die Zukunft von Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen. Er habe "ein gutes Bauchgefühl", sagte der 42-Jährige am Mittwoch. Tah merke natürlich, "was hier passiert ist in den vergangenen Jahren und was in der nächsten Saison möglich ist". Deswegen sei er "erstmal entspannt".