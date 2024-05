"Schöner Anreiz": Frankfurt als Bayers Stolperstein?

Eintracht Frankfurt will Bayer Leverkusens perfekte Saison verhindern und damit eine Geschichte dieses Fußball-Jahres schreiben. „Es ist ein schöner Anreiz für uns, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer besiegt“, sagte Trainer Dino Toppmöller vor dem Heimspiel gegen den deutschen Meister am Sonntag ( 17.30 Uhr im LIVETICKER ).

Am 32. Spieltag reist Leverkusen mit bislang 25 Liga-Siegen und sechs Unentschieden nach Frankfurt - und mit dem Rückenwind des 2:0-Erfolgs im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom. „Die Aufgabe ist schwierig, das hat nicht zuletzt das Spiel in Rom bestätigt“, sagte Toppmöller: „Wir wissen, dass es eine sehr hohe Hürde wird. Wir fühlen uns aber bereit. Wir haben eine gute Idee im Kopf und können aus dem Vollen schöpfen.“