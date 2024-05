Wechsel zu Bayern? De Zerbi äußert sich kryptisch zu möglicher Zukunft in Brighton

„Wenn Sie mich fragen, ob ich irgendeinen Verein hinter mir habe, der meine Vorstellungen ändern könnte, dann gibt es da keinen. Wenn ich sage, dass es keinen Verein gibt, der meine Vorstellungen ändern kann, war ich immer ehrlich: Es gibt keinen Verein, den ich im Hintergrund habe“, sagte De Zerbi bei The Athletic.

Das deutet an, dass De Zerbi zumindest nicht bereits in Verhandlungen mit einem anderen Klub steckt. Gleichzeitig lässt er aber durchaus eine Tür für seinen Abschied offen und zudem durchblicken, dass er bestimmte Vorstellungen von den Brighton-Verantwortlichen umgesetzt sehen will.