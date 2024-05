Wegen PSG-Rückspiel: Terzic kündigt Rotation an

Der Busfahrer wird zwar nicht spielen, dennoch hat Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic für das Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) personelle Veränderungen angekündigt.

„Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir Energie und Frische in das Spiel bringen können. Wir werden definitiv rotieren“, sagte der BVB-Coach mit Blick auf das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain am Dienstag in der Champions League.