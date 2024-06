Bundesliga: Bochum startet mit Zeidler am 1. Juli

Fußball-Bundesligist VfL Bochum startet am 1. Juli mit seinem neuen Trainer Peter Zeidler die Vorbereitung auf die kommende Saison. Vom 28. Juli bis zum 4. August reisen die Bochumer dabei erneut ins Trainingslager nach Gais in Südtirol. Das teilte der Klub am Dienstag mit.