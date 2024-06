DFL-Supercup am 17. August in Leverkusen

Double-Sieger Bayer Leverkusen greift in der heimischen BayArena nach dem ersten Titel der neuen Saison. Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, steigt der Supercup zwischen Bayer und dem Vizemeister VfB Stuttgart am 17. August in Leverkusen. Der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr, Sat.1 und Sky übertragen live.