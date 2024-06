Effenberg: Hoeneß und Rummenigge tun FCB "keinen Gefallen"

Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat Kritik an den Bayern-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geübt. "Sie haben so viel Gutes getan für den Verein und den FC Bayern zu dem gemacht, was er ist. Aber: Sie sollten erkennen, dass sie der sportlichen Leitung und damit dem Verein keinen Gefallen tun, wenn sie sich immer wieder unabgestimmt äußern oder anderweitig eingreifen", sagte Effenberg dem Nachrichtenportal t-online und ergänzte: "Sie machen allen den Job schwer."