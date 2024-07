Alles auf null: Bayer-Meister sollen "Gas geben"

„Der Trainer hat uns im ersten Training gleich gesagt, dass alles, was in der Vergangenheit war, nun nicht mehr zählt“, berichtete Mittelfeldspieler Granit Xhaka bei Sky. „Jeder“, habe Xabi Alonso betont, solle „Gas geben und ihm das Leben so schwer wie möglich machen, die ersten Elf zu bestimmen. Genau dieser Meinung bin ich auch.“