Ansetzungen: Bayern gegen Bayer als Topspiel am Samstag

von SID 18.07.2024 • 13:30 Uhr Die Münchner empfangen Leverkusen samstagabends in der heimischen Arena.

Bayern München fordert Meister Bayer Leverkusen nach der enttäuschenden Vorsaison erstmals im Topspiel des 5. Bundesliga-Spieltags. Dies geht aus den zeitgenauen Ansetzungen für die ersten fünf Spieltage hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag veröffentlichte. Die Münchner empfangen die Werkself am Samstagabend (28. September, 18.30 Uhr) in der heimischen Arena.

Ihr Bundesliga-Auftakspiel bestreiten die Bayern an einem Sonntagnachmittag, am 25. August gastiert das Team des neuen Trainers Vincent Kompany beim VfL Wolfsburg. Dass Leverkusen die Saison am Freitag (20.30 Uhr) zuvor mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach eröffnet, war bereits bekannt. Das erste Samstagabend-Spiel der Saison bestreiten Borussia Dortmund und Neu-Coach Nuri Sahin gegen Eintracht Frankfurt (24. August, 18.30 Uhr).

In der zweiten Liga terminierte die DFL die Partien vom 3. bis zum 7. Spieltag, nachdem die ersten beiden Wochenenden bereits angesetzt worden waren. Unter anderem gastiert Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln sonntags (1. September, 13.30 Uhr) bei Schalke 04, am 21. September kommt es für die Kölner zum Rheinderby bei Fortuna Düsseldorf (13.00 Uhr).

Die Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag werden wie gewohnt beim Streaminganbieter DAZN gezeigt, an Samstagen und in den Englischen Wochen überträgt Sky. Bei dem Pay-TV-Anbieter sind auch alle Begegnungen der zweiten Liga zu sehen, im Free-TV zeigt Sport1 das Samstagabend-Spiel. Die Auftaktpartien beider Ligen werden zudem bei SAT.1 übertragen.

