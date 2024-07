Bundesliga: Mainz verliert Rechtsstreit mit Ex-Profi

Die Äußerung, die im Mittelpunkt des Prozesses stand, sei "noch von der Meinungsfreiheit geschützt", begründete Richterin Bettina Chaudhry den Urteilsspruch. Dabei geht es nicht um die Parole "From the river to the sea: Palestine will be free", die El Ghazi im Herbst in einem ersten Post verbreitet hatte. Das Urteil bezieht sich stattdessen auf einen zweiten Post, in dem El Ghazi erklärt hatte, dass er bei seiner Darstellung bleibe.