BVB-Test LIVE: Erster Auftritt von Dortmund-Coach Sahin

Borussia Dortmund will nach dem Einzug ins Champions-League-Finale und einer enttäuschenden Bundesliga-Saison in der kommenden Spielzeit wieder neu angreifen.

Am Freitagabend bestreitet der BVB sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung. Zugleich ist es für Neu-Coach Nuri Sahin sein erster Auftritt an der Seitenlinie.