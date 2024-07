DFL strebt zeitnahe OTT-Partnerschaft an

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) steht nach ihrem gescheiterten Investoren-Deal vor dem Abschluss einer OTT-Partnerschaft. „Wir sind relativ weit in den Verhandlungen. In einigen Wochen können wir ein finales OTT-Angebot vorstellen“, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz bei einem Medientermin in Frankfurt/Main. Die Abkürzung OTT steht für Over-the-top Content, dabei will die DFL im Ausland als komplementäres Angebot Inhalte per Streaming zur Verfügung stellen.