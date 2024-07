FC Bayern: Hatte Rangnick erstaunlichen Plan mit Thomas Müller?

Thomas Müller hat seine Karriere als deutscher Nationalspieler beendet, beim FC Bayern steht er nur noch bis 2025 unter Vertrag. Womöglich geht er also in sein letztes Jahr als Spieler. Wie im Vorjahr wird er unter dem neuen Trainer Vincent Kompany um einen Platz in der Stammelf kämpfen müssen. Unter Ralf Rangnick hätte er wohl eine andere Rolle bekommen.