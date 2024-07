Garcia über Alonso: "Grund, warum ich unterschrieben habe"

Bayer Leverkusens Neuzugang Aleix Garcia hat von seinem neuen Trainer und Landsmann Xabi Alonso geschwärmt. „Xabi war in der Vergangenheit ein großer Spieler, jetzt ist er ein sehr guter Trainer“, sagte der 27-Jährige bei seiner Vorstellung in der BayArena am Mittwoch: „Er ist ein wichtiger Grund, warum ich in Leverkusen unterschrieben habe.“ Der zentrale Mittelfeldspieler ist neben Jeanuel Belocian einer von bisher zwei Neuzugängen des Double-Siegers.

Vorfreude auf Bundesliga-Stadien

In der Bundesliga freut sich der Neuzugang aus Girona vor allem auf die Stimmung in den Stadien: „Jeder, mit dem ich in diesem Sommer gesprochen habe, hat gesagt, dass die Atmosphäre in der Bundesliga super ist. Ich kann es kaum erwarten, das zu erleben“, sagte Garcia, der in Richtung Konkurrenz eine kleine Kampfansage machte: „Ich glaube, wir sind eines der stärksten Teams in der Liga.“